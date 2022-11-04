Зеленский: Преимущество нашей артиллерии - мастерство и интеллект

Украинский Генштаб отчитался об успехах ВСУ за минувшие сутки. С учетом того, что три четверти сводки отведены перечислению населенных пунктов, по которым отработали наши артиллеристы, ракетчики и лётчики, то следует говорить скорее об отсутствии оных.
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