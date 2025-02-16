Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей. Об этом сообщает Абзац. Звезда фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова заявила, что ей недоплачивают около 20 тысяч рублей, предусмотренные Государственной премией.
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