Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Раиса Мелькумова
    Игорь! Да это просто мусор, а не люди, о них не нужно писать.Посуду моем в Тел...
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Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей

Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей

Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей. Об этом сообщает Абзац. Звезда фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова заявила, что ей недоплачивают около 20 тысяч рублей, предусмотренные Государственной премией.

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