СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Ну, хлеб кушали все. И кто-то пшеницу сеял, убирал. Другой вопрос, что в советское время не было таких технологий как...Меня всегда заним...
  • Георгий Михалев
    Все, 3.14здец, уже поздно. Шансов выжить у коренных народов нет. Время упущено.Депутаты четырех ...
  • Георгий Михалев
    https://youtu.be/xeiUUYrnW6YКто же тут винова...

Вымогательство, наркотики, ДТП: Правда о преступлениях мигрантов оказалась страшнее сводок

Вымогательство, наркотики, ДТП: Правда о преступлениях мигрантов оказалась страшнее сводок

Общий масштаб противоправной деятельности мигрантов в нашей стране поражает. Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил изменившуюся структуру иностранной преступности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Белов
* Чуть больше месяца назад фонд &quot;Общественное мнение&quot; (ФОМ) обнародовал благостные и успокоительные результаты опроса, согласно которому большинство россиян (78 процентов) &quot;не испытывают никакого беспокойства или недовольства по поводу мигрантов из Центральной Азии&quot;, а также убеждены, что &quot;присутствие мигрантов не обостряет конкуренции на рынке труда и практически не влияет на уровень безработицы в России&quot;. *  ---- НАГЛЫЙ  3,14 ЗДЁЖ !   наоборот 78% и более против разгула мигрансткого беспредела ! ОЧНИТЕСЬ , НАКОНЕЦ !
Ответить
3 д.
ВБ
Владимир Бурцев
У нас есть такой закон-ВМ, нет, а на нет и суда нет, даже если объявят военное положение и будет &quot;военное время&quot;, то опять же закона нет, а чиновника голыми руками не возьмёшь.
Ответить
3 д.
Георгий Корнев
...Глава МВД отметил, что сейчас каждое четвёртое наркопреступление в России совершают мигранты.....   Вот именно подсаживают молодёжь на наркоту, потом правительство заявляет, что рабочих не хватает.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх