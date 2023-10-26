Вымогательство, наркотики, ДТП: Правда о преступлениях мигрантов оказалась страшнее сводок

Юрий Белов * Чуть больше месяца назад фонд "Общественное мнение" (ФОМ) обнародовал благостные и успокоительные результаты опроса, согласно которому большинство россиян (78 процентов) "не испытывают никакого беспокойства или недовольства по поводу мигрантов из Центральной Азии", а также убеждены, что "присутствие мигрантов не обостряет конкуренции на рынке труда и практически не влияет на уровень безработицы в России". * ---- НАГЛЫЙ 3,14 ЗДЁЖ ! наоборот 78% и более против разгула мигрансткого беспредела ! ОЧНИТЕСЬ , НАКОНЕЦ !

ВБ Владимир Бурцев У нас есть такой закон-ВМ, нет, а на нет и суда нет, даже если объявят военное положение и будет "военное время", то опять же закона нет, а чиновника голыми руками не возьмёшь.