Общий масштаб противоправной деятельности мигрантов в нашей стране поражает. Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил изменившуюся структуру иностранной преступности.
Вымогательство, наркотики, ДТП: Правда о преступлениях мигрантов оказалась страшнее сводок
Комментарии
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Юрий Белов
* Чуть больше месяца назад фонд "Общественное мнение" (ФОМ) обнародовал благостные и успокоительные результаты опроса, согласно которому большинство россиян (78 процентов) "не испытывают никакого беспокойства или недовольства по поводу мигрантов из Центральной Азии", а также убеждены, что "присутствие мигрантов не обостряет конкуренции на рынке труда и практически не влияет на уровень безработицы в России". * ---- НАГЛЫЙ 3,14 ЗДЁЖ ! наоборот 78% и более против разгула мигрансткого беспредела ! ОЧНИТЕСЬ , НАКОНЕЦ !
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3 д.
ВБ
Владимир Бурцев
У нас есть такой закон-ВМ, нет, а на нет и суда нет, даже если объявят военное положение и будет "военное время", то опять же закона нет, а чиновника голыми руками не возьмёшь.
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3 д.
Георгий Корнев
...Глава МВД отметил, что сейчас каждое четвёртое наркопреступление в России совершают мигранты..... Вот именно подсаживают молодёжь на наркоту, потом правительство заявляет, что рабочих не хватает.
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2 д.
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