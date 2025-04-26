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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сперцян не согласен с удалением Косты в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо»: «Это не желтая карточка»

По мнению хавбека «Краснодара», эпизод с нарушением правил Диего Косты не тянул на желтую карточку, которая стала для бразильского защитника второй.

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