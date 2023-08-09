МЕСТЬ ЗА ЗАЩИТУ РОССИИ: ОПЕРАТОРА "РЕАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ" ПОСАДИЛИ НА 10 ЛЕТ ЗА УЧАСТИЕ В СВО

Вот ТАКИЕ у нас союзнички.... А ребят нужно вытаскивать из тюрем и забирать в Россию.

ВГ

Владимир Галацевич

Надо реально из этих республик забирать наших. Из России депортировать например (100 чел.) из республик наших кто желает и у кого нет возможности сюда на места этих депортированных. У них забрали киоск, нашему отдали. И так во всем! За малейшее нарушение закона, или высказывание против русских депортация! Хватит сюсюкаться.