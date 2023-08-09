АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ Киргизского бойца, который побывал на полях сражений СВО, в родной Киргизии показательно осудили на 10 лет.
МЕСТЬ ЗА ЗАЩИТУ РОССИИ: ОПЕРАТОРА "РЕАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ" ПОСАДИЛИ НА 10 ЛЕТ ЗА УЧАСТИЕ В СВО
Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот ТАКИЕ у нас союзнички.... А ребят нужно вытаскивать из тюрем и забирать в Россию.
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5 час.
ВГ
Владимир Галацевич
Надо реально из этих республик забирать наших. Из России депортировать например (100 чел.) из республик наших кто желает и у кого нет возможности сюда на места этих депортированных. У них забрали киоск, нашему отдали. И так во всем! За малейшее нарушение закона, или высказывание против русских депортация! Хватит сюсюкаться.
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2 час.
Стас Гулинов
Ну, и грубо говоря, за защиту интересов России- Паспорт!
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55 мин.
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