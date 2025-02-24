Зеленский отвергает требование Трампа: отказ от выплаты $500 миллиардов

Владимира Зеленского ожидает опасная фаза конфликта. Он отказался выплачивать $500 миллиардов Трампу за помощь США, отклонив сделку о доходах от минералов.
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