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Военный парад в Бишкеке: участвуют три тысячи солдат и новейшая техника

Военный парад в Бишкеке: участвуют три тысячи солдат и новейшая техника

В Бишкеке состоялся военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие около трёх тысяч киргизских военнослужащих и свыше 120 единиц техники, включая новую российскую.

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