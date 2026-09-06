Татарстанда бүген яңгыр, яшен һәм көчле җил көтелә

Татарстанда бүген аязучан болытлы һава көтелә, урыны белән яңгырлар явачак. Республиканың кайбер районнарында яшенле яңгырлар булуы ихтимал, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология үзәге.
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