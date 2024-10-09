Дефицит марокканских мандаринов ожидают в России на Новый год

За год цена на этот фрукт выросла на 7-10% В этом году из-за сложной политической ситуации и санкций поставки мандаринов из Марокко практически прекратились, сообщила Ирина Козий, эксперт по экзотическим фруктам, представляющая Ягодный союз.
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