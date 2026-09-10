Забудьте о скучной шарлотке: 4 яблочных пирога, которые вас удивят

Современная кулинария предлагает куда более интересные, лёгкие и стильные альтернативы. Metro собрало 4 оригинальных рецепта яблочной выпечки: от хрустящего пирога с французским акцентом до ПП-вариантов, в которых минимум калорий и нет сахара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Александр Невзоро...
- IV Баку и Ереван ном...
- Юра Борисов сыгра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым