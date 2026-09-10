Забудьте о скучной шарлотке: 4 яблочных пирога, которые вас удивят

Современная кулинария предлагает куда более интересные, лёгкие и стильные альтернативы. Metro собрало 4 оригинальных рецепта яблочной выпечки: от хрустящего пирога с французским акцентом до ПП-вариантов, в которых минимум калорий и нет сахара.