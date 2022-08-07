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Касаткина впервые в сезоне вышла в финал WTA и 18-й раз обыграла соперницу из топ-10

Первая ракетка России Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Сан-Хосе обыграла четвертую ракетку мира Паулу Бадосу – 6:2, 6:4.

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