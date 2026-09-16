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Контрафронт

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Индия: Два человека из общины Куки были убиты после того, как неизвестные вооруженные лица открыли...

Индия: Два человека из общины Куки были убиты после того, как неизвестные вооруженные лица открыли огонь в деревне Муктахан в округе Таменглонг штата Манипур во второй половине дня 15 сентября.

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