В Екатеринбурге завершился XIII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий»

В Екатеринбурге завершил работу XIII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». В рамках смотра было показано 13 спектаклей, отобранных экспертным советом из более 110 претендентов.
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