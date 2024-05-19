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Срочно! ВСУ отступают из Волчанска и взрывают соцобъекты: местную больницу разнесли натовскими ракетами

Срочно! ВСУ отступают из Волчанска и взрывают соцобъекты: местную больницу разнесли натовскими ракетами

Военные корреспонденты сообщают о продвижении российских войск в Волчанске. Однако ВСУ продолжают обстреливать освобожденные районы города, нанося удары по жилым домам и социальным объектам, в том числе разрушив больницу.

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Комментарии
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АБ
Алексей Белоусов
&quot;рой дронов мешает продвижению&quot;  - надо попробовать уничтожать &quot;рои&quot; стреловидными поражающими элементами (СПЭ). Удобно это делать из гаубиц Д-30. Будет эффективнее, чем стрельба из охотничьих ружей.
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13 час.
С
Серега
Фашисты-не братья наши! Баньдера у них в бошках, а не-мозги!!!
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13 час.
Гарий Щерба
ШКУРОЙ  ЧУЮТ  что  БОЛЕЕ НИКОГДА ИМ НЕ ВИДАТЬ  этих  МЕСТ , УТРАТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА , вот  ПОДОНКИ  и  ПОДРЫВАЮТ  ИНФРАСТРУКТУРУ ...!!!
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12 час.

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