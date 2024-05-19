Срочно! ВСУ отступают из Волчанска и взрывают соцобъекты: местную больницу разнесли натовскими ракетами

АБ Алексей Белоусов "рой дронов мешает продвижению" - надо попробовать уничтожать "рои" стреловидными поражающими элементами (СПЭ). Удобно это делать из гаубиц Д-30. Будет эффективнее, чем стрельба из охотничьих ружей.

С Серега Фашисты-не братья наши! Баньдера у них в бошках, а не-мозги!!!