Срочно! ВСУ отступают из Волчанска и взрывают соцобъекты: местную больницу разнесли натовскими ракетами

Военные корреспонденты сообщают о продвижении российских войск в Волчанске. Однако ВСУ продолжают обстреливать освобожденные районы города, нанося удары по жилым домам и социальным объектам, в том числе разрушив больницу.
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