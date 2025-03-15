Замечено новое поколение китайских бронемашин-амфибий Подлежащий замене Type 05Китай разрабатывает новое поколение машин-амфибий, предназначенных для замены существующего семейства Type 05.
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Замечено новое поколение китайских бронемашин-амфибий Подлежащий замене Type 05Китай разрабатывает новое поколение машин-амфибий, предназначенных для замены существующего семейства Type 05.
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