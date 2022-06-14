Наш потерянный мир

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На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае

На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае

В Красноярском крае в густом лесу обнаружили и подняли американский истребитель «Аэрокобра». Их по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны, США поставляли Советскому Союзу по легендарному Алсибу - так назывался авиакоридор между странами.

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