На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае

В Красноярском крае в густом лесу обнаружили и подняли американский истребитель «Аэрокобра». Их по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны, США поставляли Советскому Союзу по легендарному Алсибу - так назывался авиакоридор между странами.