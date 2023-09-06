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7 вещей, которые нужно знать о жизни с маленькой собакой

7 вещей, которые нужно знать о жизни с маленькой собакой

Если вы впервые решили завести собаку, то совершенно нормально испытывать волнение или нерешительность.

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