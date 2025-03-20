Ветеринар Шеляков раскритиковал идею о производстве мыла из бродячих собак

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с «Ридусом» назвал бесполезной идею уничтожать бездомных собак и использовать их как сырье для производства мыла, о которой ранее говорил депутат Государственной думы Николай Цед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии