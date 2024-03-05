Малинкович призвал ФСБ проверить причастность Запада к отравлению Сталина

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил, что партия призвала Генеральную прокуратуру и Федеральную службу безопасности (ФСБ) России проверить причастность Запада к смерти бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина.
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