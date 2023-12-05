Житель Астрахани из мести обидчику поджёг авто совсем постороннего человека

В полицию по Астраханской области поступила информация о возгорании в 4 утра и полном уничтожении огнём легкового автомобиля ВАЗ стоимостью 190 000 рублей во дворе многоквартирного дома в Ленинском районе.
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