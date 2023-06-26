«Роскосмос» в июле заключит с африканскими странами соглашение о полномасштабном сотрудничестве

«Роскосмос» готовится заключить с африканскими странами полномасштабное соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов, сообщили в ее пресс-службе.
Популярные статьи
- Минобороны сообщило о нанесении ударов «Искандерами» по объектам инфраструктуры ВСУ
- Генерал Суровикин призвал личный состав ЧВК «Вагнер» подчиниться приказу президента и вернуться в пункты постоянной дислокации
- В Мелитополе задержаны диверсанты СБУ, совершавшие покушения на представителей местных властей
Свежие комментарии