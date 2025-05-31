В Якутске появился мурал в честь Героя России Андрея Григорьева

Мурал, посвященный Герою России Андрею Григорьеву с позывным Тута, появился на одном из многоквартирных домов в городе Якутске, 31 мая сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
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