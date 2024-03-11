«Аль-Наср» Роналду вылетел из 1/4 финала Азиатской Лиги чемпионов

Криштиану Роналду в нынешнем сезоне уже точно не завоюет трофей Азиатской Лиги чемпионов. В Эр-Рияде завершился ответный матч 1/4 Азиатской Лиги чемпионов, в котором местный «Аль-Наср» принимал «Аль-Айн» из ОАЭ.
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