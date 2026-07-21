Объёмы учебной нагрузки для учителей пересмотрят, молодые специалисты получат наставников, а педагогам со стажем от 25 лет будут присваивать звание «Ветеран труда».
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Объёмы учебной нагрузки для учителей пересмотрят, молодые специалисты получат наставников, а педагогам со стажем от 25 лет будут присваивать звание «Ветеран труда».
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