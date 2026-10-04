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Царьград

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Житель Новодвинска отдал мошенникам 650 тысяч за несуществующие панели

Житель Новодвинска отдал мошенникам 650 тысяч за несуществующие панели

Житель Новодвинска перевёл мошенникам свыше 650 тысяч рублей за 48 сэндвич-панелей для ремонта гаража, после чего лже-менеджер несуществующей торговой компании перестал выходить на связь.

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