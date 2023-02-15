Актриса простилась с еще одним членом семьи. Трагедия: Шэрон Стоун потеряла самого дорогого мужчину LEGION-MEDIAШэрон Стоун переживает невосполнимую утрату — стало известно о смерти ее любимого брата Патрика, который ушел из жизни в возрасте 57 лет.