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Трагедия: Шэрон Стоун потеряла самого дорогого мужчину

Трагедия: Шэрон Стоун потеряла самого дорогого мужчину

Актриса простилась с еще одним членом семьи. Трагедия: Шэрон Стоун потеряла самого дорогого мужчину LEGION-MEDIAШэрон Стоун переживает невосполнимую утрату — стало известно о смерти ее любимого брата Патрика, который ушел из жизни в возрасте 57 лет.

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