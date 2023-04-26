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Карикатурист Times изобразил 80-летнего Байдена, заявившего о выдвижении на новый срок, в виде орла с ходунками для пожилых людей

Карикатурист Times изобразил 80-летнего Байдена, заявившего о выдвижении на новый срок, в виде орла с ходунками для пожилых людей

Карикатурист британского издания The Times изобразил 80-летнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который некоторое время назад официально заявил о своем выдвижении на второй срок, в виде орла с ходунками для пожилых людей.

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