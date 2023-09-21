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До конца текущего года на ядерном реакторе Томского политехнического университета будет введен в эксплуатацию новый комплекс защитных боксов, который позволит в промышленных объемах нарабатывать радиоизотоп лютеций-177 для лечения рака предстательной и щи

До конца текущего года на ядерном реакторе Томского политехнического университета будет введен в эксплуатацию новый комплекс защитных боксов, который позволит в промышленных объемах нарабатывать радиоизотоп лютеций-177 для лечения рака предстательной и щи

﻿﻿До конца этого года на ядерном реакторе Томского политехнического университета будет введен в эксплуатацию новый комплект защитных боксов, который позволит производить радиоизотоп лютеций-177 в промышленных масштабах для лечения простаты и рак щитовидной железы и нейроэндокринные опухоли.

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