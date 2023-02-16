Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Как сложилась судьба актёра Владимира Земляникина

Как сложилась судьба актёра Владимира Земляникина

Многие любители советского кино помнят обаятельного актера Владимира Земляникина , за которым в эпоху хрущёвской оттепели закрепилось амплуа рабочего парня-весельчака, честного, доброжелательного, прямолинейного, с крепким внутренним стержнем.

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