Как сложилась судьба актёра Владимира Земляникина

Многие любители советского кино помнят обаятельного актера Владимира Земляникина , за которым в эпоху хрущёвской оттепели закрепилось амплуа рабочего парня-весельчака, честного, доброжелательного, прямолинейного, с крепким внутренним стержнем.
Многие любители советского кино помнят обаятельного актера Владимира Земляникина , за которым в эпоху хрущёвской оттепели закрепилось амплуа рабочего парня-весельчака, честного, доброжелательного, прямолинейного, с крепким внутренним стержнем.
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