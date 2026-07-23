25 оптических иллюзий, которые заставят усомниться в реальности

Когда смотришь на некоторые фотографии, мозг отказывается верить глазам. Огромные люди сидят в крошечных автомобильчиках, над пасторальным пейзажем парит доисторический ящер, а по небу неспешно плывут целые острова.
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