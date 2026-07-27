Количество 5G-смартфонов в Приморье выросло на треть

Интерес россиян к смартфонам с поддержкой сетей пятого поколения продолжает расти. Наиболее активная динамика перехода на такие устройства сегодня наблюдается в Курганской области, Удмуртии и Туве, у приморцев их стало на 30% больше, выяснили аналитики МегаФона, изучив данные зарегистрированных в сети девайсов.