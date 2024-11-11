ФОТО: Ettore Ferrari/Globallookpress Генсекретарь НАТО Марк Рютте пригрозил Дональду Трампу. В случае если США отдаст Украину Путину, генсек пообещал: "лично выгоню США" из Североатлантического альянса.
Рютте пригрозил Трампу: "Лично выгоню США"
Комментарии
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Александр Ракитных
Какой он оказывается отважный этот Рютте....Прямо буря и натиск! 😀😀
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2 час.
Владимир Витковский
Полноприводное дерьмо из помойного хутора смеет угрожать Лохматому?! На его месте я бы загнал это недоразумение под нары к помойным петушарам!!!
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а это рютте из какого опороса?!!!!!!!
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1 час.
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