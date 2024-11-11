Рютте пригрозил Трампу: "Лично выгоню США"

Какой он оказывается отважный этот Рютте....Прямо буря и натиск! 😀😀

Владимир Витковский

Полноприводное дерьмо из помойного хутора смеет угрожать Лохматому?! На его месте я бы загнал это недоразумение под нары к помойным петушарам!!!