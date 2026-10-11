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Врач Манина: клещи в пыли активизируются при влажности выше 50%

Врач Манина: клещи в пыли активизируются при влажности выше 50%

Осенью многие списывают заложенность носа, першение в горле и кашель на простуду. Но если температура нормальная, а симптомы тянутся неделями, причиной может быть аллергия на домашнюю пыль, рассказала «Газете.

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