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«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна впервые прокомментировала госпитализацию

«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна впервые прокомментировала госпитализацию

Мадонна впервые прокомментировала своё состояние после госпитализации из-за бактериальной инфекции. 64-летняя артистка опубликовала пост в социальных сетях и поблагодарила поклонников за «позитивную энергию, молитвы, слова исцеления и поддержки».

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