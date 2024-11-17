Сокровища ходячего замка: вспоминаем все фильмы Хаяо Миядзаки: от хорошего — к лучшему

В этом году «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки отмечает 20-летие — и в честь круглой даты вновь врывается в российский прокат, где чемпионский пояс по сборам среди аниме теперь удерживает новейшая работа мэтра «Мальчик и птица».