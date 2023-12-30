Омбудсмен Москалькова призвала международные органы осудить удар по Белгороду

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила требование к международным органам осудить атаку Вооруженных сил Украины по Белгороду и предпринять шаги для предотвращения подобных инцидентов.
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