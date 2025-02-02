Путин предсказал скорое смирение европейских элит перед волей Трампа

В конечном счете европейские элиты, которые боролись с новым американским лидером Дональдом Трампом и вмешивались в избирательные процессы в США, «встанут у его ноги» и «будут нежно помахивать хвостиком».
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