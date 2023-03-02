Во Флориде стартовала ракета Falcon 9

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon, сообщает НАСА.Ранее запуск к МКС ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, в котором должен был лететь российский космонавт Андрей Федяев, был перенесен.