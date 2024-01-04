В Совфеде указали на безвыходное положение Запада из-за Украины

Киев лишил своих союзников свободы маневра, намеренно втягивая их в открытый конфликт с Россией. В итоге Запад оказался «украинской ловушке безысходности», на это указал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.