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Как определить готовность мужчины к серьезным отношениям: неочевидные признаки и красные флаги

Как определить готовность мужчины к серьезным отношениям: неочевидные признаки и красные флаги

Первое, на что специалист обратила внимание: основа концепции мужчины и женщины – это факт того, что мужчина ищет внешнее признание (социум, друзья, коллеги), женщина – внутреннее (дети, родители, родственники, подруги).

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