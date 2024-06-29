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Царьград

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Эндокринолог Репникова рассказала, как добиться снижения веса

Эндокринолог Репникова рассказала, как добиться снижения веса

Доктор Юлия Репникова перечислили три условия, при соблюдении которых можно похудеть.Совет, как избавиться от лишнего веса, дала врач-эндокринолог «Инвитро» Юлия Репникова.

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