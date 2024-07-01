Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Судья назначается и не отчитывается за свои  решения и поведение.  Только обжалования на решения судьи в вышестоящие ...Александр Бастрык...
  • Юрий Николаев
    Вот такие БАРАНЫ как этот Хамзаев и заседают в нашей думе! Вместо того что бы заняться ДЕЙСТВИТЕЛЬНО государственными...Депутат Хамзаев п...
  • Игорь Ямкач
    А, что такое движение «чайлдфри»?Хамзаев потребова...

Врио главы Курской области Смирнов допустил нехватку мощности электроэнергии

Врио главы Курской области Смирнов допустил нехватку мощности электроэнергии

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что в связи с технологическими нарушения на ЛЭП в соседних регионах на территории области может появиться нехватка электричества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх