Врио главы Курской области Смирнов допустил нехватку мощности электроэнергии

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что в связи с технологическими нарушения на ЛЭП в соседних регионах на территории области может появиться нехватка электричества.
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