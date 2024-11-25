Двум пострадавшим в ДТП пассажирам в Ломоносовском районе оказывают помощь в местной больнице

Остальные направлены в городское медицинское учреждение Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, по данным областного комитета здравоохранения, врачи Ломоносовской межрайонной больницы оказывают помощь двум пассажирам рейсового автобуса, пострадавшим в аварии на участке дороги между Новосельем и Песками.