Двум пострадавшим в ДТП пассажирам в Ломоносовском районе оказывают помощь в местной больнице

Остальные направлены в городское медицинское учреждение Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, по данным областного комитета здравоохранения, врачи Ломоносовской межрайонной больницы оказывают помощь двум пассажирам рейсового автобуса, пострадавшим в аварии на участке дороги между Новосельем и Песками.
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