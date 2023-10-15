Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России звёздам шоу-бизнеса

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» жёстко раскритиковала так называемых звёзд шоу-бизнеса, которые бежали из России с момента начала спецоперации.