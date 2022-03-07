Цена газа в Европе обновила исторический максимум

Лондонская биржа ICE четвертый день подряд фиксирует рекордную цену на энергоноситель. pixabay.com Результаты торгов от 7 марта 2022 года вновь обновили исторический максимум, и стоимость газа превысила $3600 за тысячу кубометров, пишет ТАСС.