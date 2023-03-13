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«Вы играете с огнем»: Политолог из США Саймс предупредил о расплате за унижение России

«Вы играете с огнем»: Политолог из США Саймс предупредил о расплате за унижение России

Американский политолог, директор «Центра национальных интересов» (Вашингтон) Дмитрий Саймс предупредил о расплате за унижение России диверсиями против «Северных потоков».

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