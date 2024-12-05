Участнику штурма Капитолия запретили улететь из США в Россию

WSJ: штурмовавшему Капитолий бывшему военному не дали улететь из США в Россию Бывший военный и участник штурма Капитолия Кевин Дэниел Лофтус не смог покинуть Соединенные Штаты и улететь в Россию, сообщило издание The Wall Street Journal.
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