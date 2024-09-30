Игры с изучением фигур для малышей

Вместе с Кафой познакомим ребенка с миром геометрии. 123RF/legion-media.ru Раннее знакомство с геометрическими фигурами развивает у ребенка пространственное воображение, расширяет словарный запас и учит объединять предметы по общим признакам, что служит прочной основой для аналитического мышления.