Игры с изучением фигур для малышей

Вместе с Кафой познакомим ребенка с миром геометрии. 123RF/legion-media.ru Раннее знакомство с геометрическими фигурами развивает у ребенка пространственное воображение, расширяет словарный запас и учит объединять предметы по общим признакам, что служит прочной основой для аналитического мышления.
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