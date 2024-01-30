Пасмурно и теплее нормы: какой будет погода в феврале 2024 в Москве и Подмосковье

Первый месяц 2024 года вошел в историю метеонаблюдений в столичном регионе аномальными морозами: 3 января температура воздуха на московской базовой метеостанции ВДНХ впервые за 74 года опустилась до отметки в минус 25,2 градуса.
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