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«Невыполнимая миссия»: принц Уильям выступил с речью о здоровье королевской семьи

«Невыполнимая миссия»: принц Уильям выступил с речью о здоровье королевской семьи

Принц Уильям, временно взявший на себя часть королевских обязанностей после известия об онкологии Карла III, посетил гала-ужин благотворительной организации, управляющей службой неотложной медицинской помощи.

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