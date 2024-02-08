«Невыполнимая миссия»: принц Уильям выступил с речью о здоровье королевской семьи

Принц Уильям, временно взявший на себя часть королевских обязанностей после известия об онкологии Карла III, посетил гала-ужин благотворительной организации, управляющей службой неотложной медицинской помощи.
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